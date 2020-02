Serie A, recupero 17esima giornata: 0-0 tra Lazio e Verona

Serie A, 17esima giornata

MILANO – (ANSA) – ROMA, FEB 5 – La Lazio non va oltre il pareggio a reti inviolate contro il Verona nel recupero della 17ma giornata di Serie A, disputato allo Stadio Olimpico. Un punto che permette comunque alla squadsra di Simoen Inzaghi di rosicchiare qualcosa alla Juventus, ora a +4, ma non di scalzare l’Inter dal secondo posto in classifica, con i nerazzurri che si mantengono a +1. Partita vibrante con le due squadre che si sono affromntate a viso aperto e i due portieri protaginisti di parate decisive. Per i biancazzurri anche due legni colpiti da Luis Alberto, il migliore in campo. Un punto che non cambia la classifica: i biancocelesti restano terzi, i gialloblu noni.

