Serie A – Parma, che beffa: l’Udinese rimonta due gol

MILANO – Partita rocambolesca allo stadio Ennio Tardini fra Parma e Udinese, con un 2-2 che lascia tanto amaro in bocca ai padroni di casa, i quali sciupano un doppio vantaggio. E’ infatti proprio il Parma a sbloccare la gara, dopo appena tre minuti di gioco, con il ritorno al gol di Cornelius. Poco dopo la mezzora arriva il raddoppio firmato dall’ex rossonero Juraj Kucka, che batte Musso trasformando un calcio di rigore. L’Udinese prova a reagire, senza però riuscire a trovare il gol che possa rimetterla in partita e il primo tempo si chiude con il 2-0 in favore della compagine ducale. Nella ripresa, però, la musica cambia e la squadra di Luca Gotti accorcia le distanze con Stefano Okaka. L’Udinese prende così coraggio e completa la rimonta all’ottantesimo, grazie alla rete di Nuytinck che fissa il punteggio sul 2-2 finale. Un pareggio che consente ai friulani di restare a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, mentre condanna il Parma a rimanere al penultimo posto in classifica. Enorme occasione persa per Roberto D’Aversa, il quale non ha ancora trovato una vittoria dal suo ritorno sulla panchina gialloblù. Lo spettro di un nuovo esonero incombe e la zona salvezza, attualmente distante sei lunghezze, inizia pericolosamente ad allontanarsi.

LE PROSSIME PARTITE – Alle ore 15 andrà in scena il derby della Madonnina, con Milan e Inter che hanno diramato le rispettive formazioni ufficiali. Alle 18 sarà invece la volta di Atalanta-Napoli al Gewiss Stadium, mentre questa sera scenderà in campo la Roma contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Il programma di questa ventitreesima giornata verrà chiuso domani sera, all’Allianz Stadium, dalla partita fra Juventus e Crotone. Di seguito, i risultati maturati sinora nelle gare disputate in questo turno di Serie A.

Fiorentina – Spezia 3-0

Cagliari – Torino 0-1

Lazio – Sampdoria 1-0

Genoa – Hellas Verona 2-2

Sassuolo – Bologna 1-1

Parma – Udinese 2-2