Dove guardare la partita di stasera tra Milan-Empoli in tv?

Andiamo a vedere dove poter guardare la partita tra Milan ed Empoli questa sera in tv. Il comunicato ufficiale

Redazione Il Milanista

“I rossoneri mancano l'appuntamento con la vittoria a San Siro da quasi un mese. L'ultima fu con la Sampdoria, era il 13 febbraio, e nel mezzo ci sono stati due pareggi contro Udinese e Inter (Coppa Italia). Una partita da non sottovalutare, specialmente alla luce del fatto che il Milan ha vinto solo due delle ultime sei partite giocate con squadre che iniziavano la giornata nella seconda metà della classifica (3N, 1P) e ha pareggiato le ultime due in ordine di tempo, contro Salernitana e Udinese. Per continuare a veleggiare nelle zone altissime della classifica, la formazione di Mister Pioli ha bisogno di questi punti”.

Dove guardare la partita in tv

“Milan-Empoli verrà trasmessa in Italia da DAZN e da Sky Sport a partire dalle ore 20.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 20.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e Garrincha. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App”.

Qui Serie A

“Sarà affidata a Daniele Chiffi la direzione di gara del posticipo di San Siro. Il 37enne fischietto di Padova ha alle spalle 67 arbitraggi in Serie A e questa sera incrocerà i rossoneri per la quarta volta in stagione. I tre precedenti, tutte vittorie, sono Milan-Lazio 2-0, Milan-Roma 3-1 e Milan-Sampdoria 1-0, non più tardi di un mese fa. Sono complessivamente 6 i precedenti del Milan con Chiffi: 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta”.

Il programma della 29esima giornata di A

“Quattro anticipi nel sabato di Serie A: la 29ª giornata si apre oggi con Salernitana-Sassuolo (15.00), Spezia-Cagliari (15.00), Sampdoria-Juventus (18.00) e Milan-Empoli (20.45). Cinque partite invece domani, a partire dalle 12.30 con Fiorentina-Bologna, per proseguire alle 15.00 con Hellas Verona-Napoli. Due match in contemporanea alle 18.00, Atalanta-Genoa e Udinese-Roma. Si chiude alle 20.45 con Torino-Inter. Lunedì l'ultima partita del turno, Lazio-Venezia (20.45). Questa la classifica attuale: Milan 60, Inter 58*, Napoli 57, Juventus 53, Atalanta 47*, Roma 47, Lazio 46, Fiorentina 43*, Hellas Verona 41, Sassuolo 39, Torino 34*, Bologna 33*, Empoli 32, Udinese** 29, Sampdoria 26, Spezia 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 18, Salernitana** 15. (* una partita in meno, ** due partite in meno)”. Questo il comunicato del Milan a riguardo.