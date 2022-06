Chiuso l’accordo con un talento della Serie A, Milan beffato

Duello nella corsa scudetto ma non solo. Quella tra Milan e Inter non sarà mai una normale rivalità anche in ambito calciomercato.

Redazione Il Milanista

Duello nellacorsa scudetto ma non solo. Anche fuori dal rettangolo di gioco. Quella tra Milan e Inter non sarà mai una normale rivalità anche in ambito calciomercato. Questa volta a spuntarla sembrano essere i nerazzurri, pronti a chiudere un colpo in entrata. Il diavolo avrebbe potuto anche affondare il colpo ma ha preferito virare su altri profili.

E’ fatta ormai per il passaggio del giovane Asllani all’Inter. Il centrocampista in forza attualmente all’Empoli sta per trasferirsi in nerazzurro dopo che su di lui c’erano state attenzioni anche da parte del Milan. L’Inter però è apparsa più convinta nella volontà di chiudere l’operazione e adesso è arrivata ad un momento in cui può ufficializzare il colpo da un momento all’altro.

A chiarire il tutto ci ha pensato anche l’agente di Asllani, Luca Puccinelli, subito dopo l’incontro con la dirigenza interista: “L’incontro è andato bene, per l’ufficialità bisogna attendere ancora qualche giorno. C’è però una novità: le società hanno trovato un accordo. C’è piena disponibilità da tutte le parti di chiudere al più presto, nei prossimi giorni vediamo. Siamo tutti contenti quando queste squadre si interessano a ragazzi giovani e di valore”.

Nel frattempo Maldini e Massara lavorano ai propri obiettivi. Come ormai ben noto, si cerca di chiudere quanto prima per Renato Sanches, Botman, mentre a breve arriverà l’ufficialità di Origi.