Serie A, l’Emilia Romagna riapre gli stadi: la situazione

Serie A – Torna il pubblico per le gare di Parma e Sassuolo

Arriva una notizia inaspettata in occasione della prima giornata della Serie A 2020/21. In vista delle gare tra Parma e Napoli, che si svolgerà al Tardini, e di Sassuolo-Cagliari del Mapei Stadium, sarà consentito al pubblico di tornare allo stadio. Nelle ultime ore, infatti, la regione Emilia Romagna ha emanato un comunicato ufficiale, rendendo nota la possibilità ai due club emiliani di consentire l’ingresso dei propri sostenitori, fino ad un massimo di mille unità. Notizia importante, che fa ben sperare in vista di una riapertura, anche parziale, degli altri club di Serie A.