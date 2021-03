Serie A, le designazioni arbitrali. Rinviata Inter-Sassuolo

MILANO – Domani sera si alzerà il sipario sulla ventottesima giornata di Serie A, con lo scontro-salvezza fra Parma e Genoa allo stadio Tardini. Tuttavia, si svolgeranno nove partite anziché dieci. Quella tra Sassuolo e Inter, inizialmente in programma sabato sera a San Siro, è stata rinviata a causa dei contagi da Covid riscontrati nelle ultime ore nella squadra nerazzurra. Oltre ad Handanovic e D’Ambrosio, infatti, sono risultati positivi anche De Vrij e Vecino. Dall’ATS di Milano è quindi arrivato, per i giocatori della compagine meneghina, il divieto di allenarsi per i prossimi quattro giorni, di prender parte alla sfida contro il Sassuolo e di rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali. Di conseguenza, Sassuolo-Inter è stata rinviata a data da destinarsi.

LE DESIGNAZIONI – Intanto, l’Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni per questo ventottesimo turno di Serie A. Il confronto tra Fiorentina e Milan, che andrà in scena domenica alle ore 18, sarà diretto dal signor Guida, fischietto della sezione di Torre Annunziata, il quale verrà coadiuvato da Passeri e Rossi. Il Quarto Ufficiale sarà Di Martino, mentre del VAR se ne occuperà Massa. Di seguito, le designazioni complete.

PARMA – GENOA (venerdì ore 20.45)

DOVERI

LIBERTI – TARDINO

IV: CALVARESE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: COSTANZO

CROTONE – BOLOGNA (sabato ore 15)

FOURNEAU

BOTTEGONI – PAGNOTTA

IV: PEZZUTO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DE MEO

SPEZIA – CAGLIARI (sabato ore 18)

MARIANI

DEL GIOVANE – FIORE

IV: MARINELLI

VAR: VALERI

AVAR: VALERIANI

INTER – SASSUOLO (rinviata)

FABBRI

MONDIN – BACCINI

IV: AURELIANO

VAR: LA PENNA

AVAR: LONGO

HELLAS VERONA – ATALANTA (domenica ore 12.30)

PAIRETTO

IMPERIALE – DI IORIO

IV: PASQUA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: MELI

JUVENTUS – BENEVENTO (domenica ore 15)

ABISSO

GIALLATINI – LO CICERO

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI

SAMPDORIA – TORINO (domenica ore 15)

ORSATO

PRETI – FIORITO

IV: MARINI

VAR: IRRATI

AVAR: RANGHETTI

UDINESE – LAZIO (domenica ore 15)

MARESCA

CARBONE – MASTRODONATO

IV: PICCININI

VAR: NASCA

AVAR: TOLFO

FIORENTINA – MILAN (domenica ore 18)

GUIDA

PASSERI – ROSSI L.

IV: DI MARTINO

VAR: MASSA

AVAR: DI VUOLO

ROMA – NAPOLI (domenica ore 20.45)

DI BELLO

PERETTI – PAGANESSI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CECCONI