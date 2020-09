Serie A, la classifica: primi tre punti per la Fiorentina

Serie A, la classifica

MILANO – La classifica del campionato di Serie A alla prima giornata.

BILANCIO IN CASA FUORI CASA PT G V N P F S V N P V N P Champions League 1 Fiorentina 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 Hellas Verona 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 Roma 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Europa League 5 Benevento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Crotone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Parma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Sampdoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Sassuolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Retrocessione 18 Spezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Torino 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1

