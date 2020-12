Serie A, i risultati della 14esima giornata: milanesi e Roma ok

Serie A, 14esima giornata

MILANO – I risultati dei match in programma nella quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Vincono le due milanesi, impegnate in due scontri non certo facili: i rossoneri battono 3 a 2 la Lazio al 92esimo grazie a Theo Hernandez, mentre i nerazzurri espugnano Verona per 1-2; Inter batte Verona 2-1 (0-0) in una partita della 14/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputata sul terreno dello stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. I gol: nel secondo tempo Lautaro Martinez al 6′ per l’Inter, pari dei veneti con Ilic al 18′ e definitivo vantaggio dei nerazzurri con Skriniar al 24′. Alle spalle del duo meneghino di testa si fa spazio la Roma, vincente per 3 a 2 all’Olimpico sul Cagliari. Le altre sfide: Napoli-Torino 1-1; Roma-Cagliari 3-2; Sampdoria-Sassuolo 2-3; Spezia-Genoa 1-2; Udinese-Benevento 0-2; Verona-Inter 1-2. In classifica Milan sempre primo, con 34 punti,davanti all’Inter che ne ha 33, mentre la Roma è terza a quota 27.>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<