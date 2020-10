Serie A, i rifinitori: ieri due assist per Biraghi della Fiorentina

Serie A, la classifica rifinitori

MILANO – La classifica degli assist-man del campionato di Serie A alla quinta giornata.

1) 3 assist: D. Mertens (Napoli), H. Mkhitaryan (Roma), Biraghi (Fiorentina)

3) 2 assist: A. Marusic (Lazio),F. Bonazzoli (Sampdoria/Torino), F. Caputo (Sassuolo), F. Chiesa (Fiorentina/Juventus), G. Ferrari (Sassuolo), P. Ghiglione (Genoa), A. Gomez (Atalanta), R. Gosens (Atalanta), A. Hakimi (Inter), D. Mertens (Napoli), J. Palomino (Atalanta), F. Ribery (Fiorentina), A. Sanchez (Inter), M. Sau (Benevento), R. Soriano (Bologna), D. Zapata (Atalanta), D. Berardi (Sassuolo), M. Vojvoda (Torino), Barella (Inter), Ranocchia (Inter), Muldur (Sassuolo).

19) 1 assist: Fares (Lazio), F. Acerbi (Lazio), E. Audero (Sampdoria), T. Augello (Sampdoria), M. Badelj (Genoa), Castrovilli (Fiorentina), G. Bonaventura (Fiorentina), G. Brugman (Parma), H. Calhanoglu (Milan), A. Candreva (Sampdoria), G. Caprari (Benevento), V. Chiriches (Sassuolo), Danilo (Juventus), G. Defrel (Sassuolo), G. Di Lorenzo (Napoli), D. Foulon (Benevento), R. Gagliardini (Inter), E. Goldaniga (Genoa), E. Gyasi (Spezia), T, Hernandez (Milan), E. Hysaj (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Y. Karamoh (Parma), F. Kessie (Milan), G. Lapadula (Benevento), R. Leao (Milan), P. Lirola (Fiorentina), C. Lykogiannis (Cagliari), R. Malinovskyi (Atalanta), R. Marin (Cagliari), G. Medel (Bologna), N. Milenkovic (Fiorentina), S. Milinkovic Savic (Lazio), S. Molina (Crotone), Djuricic (Sassuolo), L. Muriel (Atalanta), N. Nandez (Cagliari), V. Osimhen (Napoli), D. Ospina (Napoli), T. Ouwejan (Udinese), R. Palacio (Bologna), M. Pasalic (Atalanta), I. Perisic (Inter), G. Pezzella (Parma), Rafael (Spezia), A. Ramsey (Juventus), M. Ricci (Spezia), T. Rincon (Torino), C. Romero (Atalanta), F. Ruiz (Napoli), C. Terzi (Spezia), V. Verre (Sampdoria), S. Walukiewicz (Cagliari), A. Young (Inter), P. Zielinski (Napoli), Belotti (Torino), Damsgaard (Sampdoria), Jankto (Sampdoria), Keita B. (Sampdoria), Santander (Bologna), Lyanco (Torino).