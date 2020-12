Serie A, i clean sheet: Dragowski non subisce goal all’Allianz

Serie A, la classifica delle porte inviolate

MILANO – La classifica delle porte inviolate per i portieri del campionato di Serie A alla quattordicesima giornata. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<

4 – Silvestri (Hellas Verona), G. Donnarumma (Milan), Mirante (Roma), Consigli (Sassuolo), Sepe (Parma)

3 – Musso (Udinese), Ospina (Napoli), Montipò (Benevento), Handanovic (Inter), Dragowski (Fiorentina)

2 – Provedel (Spezia), Meret (Napoli), Cordaz (Crotone), Gollini (Atalanta), Reina (Lazio)

1 – Szczesny (Juventus), Strakosha (Lazio), Rafael (Spezia), Audero (Sampdoria), Perin (Genoa), Cragno (Cagliari), Sirigu (Torino), Buffon (Juventus), Skorupski (Bologna), Pegolo (Sassuolo)