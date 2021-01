Serie A, le squadre perdono pezzi: Milan, Juve, Roma e Napoli

MILANO – Il Milan ha incassato la prima sconfitta della stagione. Aldo Serena ha rilasciato queste parole su Milan e Inter ai microfoni del Corriere della Sera: “Milan e Inter sono sullo stesso livello. Il Milan però ha una freschezza che all’Inter manca. I giocatori sono meno pressati, recuperano prima, anche a livello fisico e dalle sconfitte. Ha meno stress dell’Inter. Se è in testa non è per un caso, se la giocherà fino in fondo per lo scudetto perché ha qualità e un gioco”. Ma l’ultima giornata si porta dietro anche altre pieghe. Oltre agli assenti per infortuni e Covid, sono molti coloro che salteranno la prossima giornata per squalifica. Chi di loro prenderà un cartellino giallo, salterà la gara successiva. Fiato sospeso, dunque, per molti fantallenatori. Tra le new entry ci sono Danilo della Juve, Di Lorenzo del Napoli e Ibanez della Roma.

LA LISTA COMPLETA DEGLI INFORTUNATI IN SERIE A – Questa la lista completa dei diffidati: Djimsiti (Atalanta), Toloi (Atalanta); Improta (Benevento); Danilo (Bologna), Schouten (Bologna), Svanberg (Bologna), Tomiyasu (Bologna); Nandez (Cagliari); Reca (Crotone); Badelj (Genoa), Bani (Genoa), Masiello (Genoa); Brozovic (Inter); Danilo (Juventus); Rabiot (Juventus); Caicedo (Lazio), Escalante (Lazio), Fares (Lazio), Hoedt (Lazio); Leao (Milan); Di Lorenzo (Napoli); Hernani (Parma); Cristante (Roma), Ibanez (Roma); Jankto (Sampdoria), Ramirez (Sampdoria), Tonelli (Sampdoria); Berardi (Sassuolo), Chiriches (Sassuolo); Ferrer (Spezia); Rincon (Torino); Dimarco (Verona).

MILAN, LA LISTA DEGLI INDISPONIBILI SI ALLUNGA, MA PRESTO SI INVERTE LA TENDENZA – Al Milan si aggiungono poi diversi infortunati. Stefano Pioli conta di recuperare però presto diversi innesti. Secondo quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, per quel match dovrebbe rientrare sia Ismael Bennacer che Alexis Saelemaekers, entrambi attualmente ai box per un problema muscolare.

