Serie A, gli squalificati per la quinta giornata: nessun assente tra rossoneri e giallorossi

Serie A, gli squalificati

MILANO – I calciatori squalificati nella quinta giornata del campionato di Serie A: si tratta di Federico Chiesa della Juventus e di Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Fermato anche per un turno il CEO bianconero Fabio Paratici, sanzionato con 10.000 euro per una protesta evidentemente troppo veemente nei minuti finali del match contro il Crotone. Nella nota ufficiale della Lega si legge come il dirigente della Juventus “stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”.