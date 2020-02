Serie A, gli squalificati: out De Roon nell’Atalanta

Serie A, gli squalificati

MILANO – I calciatori squalificati nella 23esima giornata del campionato di Serie A.

Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso noti i nomi dei giocatori fermati per un turno dopo l’ultima giornata di campionato: si tratta di Valon Behrami del Genoa, Lorenzo Pellegrini della Roma.

Per quanto riguarda le ammonizioni, un turno di stop anche per Alessandro Bastoni dell’Inter, Luca Cigarini del Cagliari, Marteen De Roon dell’Atalanta, Eljif Elmas del Napoli, Andrea Poli del Bologna, Cristian Romero del Genoa ed Ernesto Torregrossa del Brescia, tutti ammoniti e già diffidati.

Squalifica di due giornate (una restante) per Lautaro Martinez, oltre a 15mila euro di multa: "Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara (sesta sanzione); per avere inoltre al 48° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, con estrema platealità, assunto un atteggiamento intimidatorio avvicinandosi vigorosamente al direttore di gara, al quale urlava in faccia frasi in spagnolo; dopo il provvedimento di espulsione veniva allontanato con forza dai suoi compagni di squadra, reiterando le veemente protesta e scagliando con rabbia un pallone mentre abbandonava il terreno di gioco e continuava a inveire contro il direttore di gara".