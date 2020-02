Serie A, gli squalificati: nella Fiorentina out Dalbert

Serie A, gli squalificati

MILANO – I calciatori squalificati nella 26esima giornata del campionato di Serie A: Gianluca Mancini (Roma), Dalbert (Fiorentina), Strefezza (Spal), Mateju (Brescia) e Mbaye (Bologna). A questi si aggiungono i calciatori che non hanno giocato a causa dei rinvii per l’emergenza coronavirus. Si tratta di Nicola Murru (Sampdoria), Nahitan Nandez (Cagliari), Miguel Veloso (Verona) e Gaston Ramirez (Sampdoria). CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live