Serie A, gli squalificati: fuori Hateboer per l’Atalanta

Serie A, gli squalificati

MILANO – I calciatori squalificati nella 20esima giornata del campionato di Serie A: squalifica per una giornata effettiva di gara per Dimitri Bisoli (Brescia), Domenico Criscito (Genoa), Alessandro Florenzi (Roma), Hans Hateboer (Atalanta), Aleksander Kolarov (Roma), Mario Rui (Napoli); tra i calciatori non espulsi, squalifica per una giornata effettiva ed ammenda di 1.500 euro per Senad Lulic della Lazio per “proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

Tra gli allenatori, da segnalare l’ammonizione per Antonio Conte: l’allenatore dell’Inter, alla quarta sanzione stagionale, entra così in diffida. Ammoniti anche Walter Mazzarri del Torino (settima sanzione) e Fabio Liverani del Lecce (terza sanzione).

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live