Serie A, gli squalificati: fuori Calderoni del Lecce

Serie A, gli squalificati

MILANO – I calciatori squalificati per la 18esima giornata del campionato di Serie A: Amrabat, Caprari, Pisacane, Ansaldi, Bremer, Gagliolo, Calderoni, Leiva, Luis Alberto e Bentancur per tre giornate.

Una giornata di stop – oltre a 10mila euro di multa – anche per Eugenio Corini, tecnico del Brescia, espulso in occasione del match del ‘Tardini’ contro il Parma. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live