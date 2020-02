Serie A, gli squalificati: altra giornata out per Lautaro Martinez

Serie A, gli squalificati

MILANO – I calciatori squalificati nella 23esima giornata del campionato di Serie A.

Squalifica di due giornate (una restante) per Lautaro Martinez, oltre a 15mila euro di multa: “Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara (sesta sanzione); per avere inoltre al 48° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, con estrema platealità, assunto un atteggiamento intimidatorio avvicinandosi vigorosamente al direttore di gara, al quale urlava in faccia frasi in spagnolo; dopo il provvedimento di espulsione veniva allontanato con forza dai suoi compagni di squadra, reiterando le veemente protesta e scagliando con rabbia un pallone mentre abbandonava il terreno di gioco e continuava a inveire contro il direttore di gara”.

