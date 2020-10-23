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Serie A, gli arbitri della quinta giornata: stasera c’è Guida

Le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di Serie A.

di Redazione Il Milanista
ROME, ITALY - OCTOBER 04: Ciro Immobile of SS Lazio speacks with the referee Marco Guida during the Serie A match between SS Lazio and FC Internazionale at Stadio Olimpico on October 04, 2020 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
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Serie A, gli arbitri della quinta giornata

MILANO - Le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di Serie A.

ATALANTA – SAMPDORIA Sabato 24/10 h. 15.00
CALVARESE
PERETTI – MUTO
IV: VOLPI
VAR: BANTI
AVAR: TEGONI

BENEVENTO – NAPOLI h. 15.00
DOVERI
ROCCA – AFFATATO
IV: PEZZUTO
VAR: VALERI
AVAR: PASSERI

CAGLIARI – CROTONE h.12.30
DI MARTINO
PAGANESSI – DI GIOIA
IV: AYROLDI
VAR: CHIFFI
AVAR: DI IORIO

FIORENTINA – UDINESE h.18.00
FOURNEAU
PRETI – MASTRODONATO
IV: PICCININI
VAR: MARIANI
AVAR: DEL GIOVANE

GENOA – INTER Sabato 24/10 h. 18.00
MASSA
ALASSIO – BOTTEGONI
IV: MANGANIELLO
VAR: DI BELLO
AVAR: LIBERTI

JUVENTUS – H. VERONA h.20.45
PASQUA
DE MEO – IMPERIALE
IV: GHERSINI
VAR: LA PENNA
AVAR: CECCONI

LAZIO – BOLOGNA Sabato 24/10 h. 20.45
IRRATI
FIORITO – ZINGARELLI
IV: DIONISI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI VUOLO

MILAN – ROMA Lunedì 26/10 h.20.45
GIACOMELLI
RANGHETTI – MONDIN
IV: FABBRI
VAR: NASCA
AVAR: VIVENZI

PARMA– SPEZIA h.15.00
MARINI
BINDONI – ANNALORO
IV: PAIRETTO
VAR: ORSATO
AVAR: GALETTO

SASSUOLO – TORINO Venerdì 23/10 h.20.45
GUIDA
VALERIANI – COSTANZO
IV: PRONTERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: LO CICERO

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