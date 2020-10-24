Serie A, gli arbitri della quinta giornata: Genoa-Inter a Massa

Serie A, gli arbitri della quinta giornata
MILANO - Le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di Serie A.
ATALANTA – SAMPDORIA Sabato 24/10 h. 15.00
CALVARESE
PERETTI – MUTO
IV: VOLPI
VAR: BANTI
AVAR: TEGONI
BENEVENTO – NAPOLI h. 15.00
DOVERI
ROCCA – AFFATATO
IV: PEZZUTO
VAR: VALERI
AVAR: PASSERI
CAGLIARI – CROTONE h.12.30
DI MARTINO
PAGANESSI – DI GIOIA
IV: AYROLDI
VAR: CHIFFI
AVAR: DI IORIO
FIORENTINA – UDINESE h.18.00
FOURNEAU
PRETI – MASTRODONATO
IV: PICCININI
VAR: MARIANI
AVAR: DEL GIOVANE
GENOA – INTER Sabato 24/10 h. 18.00
MASSA
ALASSIO – BOTTEGONI
IV: MANGANIELLO
VAR: DI BELLO
AVAR: LIBERTI
JUVENTUS – H. VERONA h.20.45
PASQUA
DE MEO – IMPERIALE
IV: GHERSINI
VAR: LA PENNA
AVAR: CECCONI
LAZIO – BOLOGNA Sabato 24/10 h. 20.45
IRRATI
FIORITO – ZINGARELLI
IV: DIONISI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI VUOLO
MILAN – ROMA Lunedì 26/10 h.20.45
GIACOMELLI
RANGHETTI – MONDIN
IV: FABBRI
VAR: NASCA
AVAR: VIVENZI
PARMA– SPEZIA h.15.00
MARINI
BINDONI – ANNALORO
IV: PAIRETTO
VAR: ORSATO
AVAR: GALETTO
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