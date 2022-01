Serie A- Focolaio Venezia: nuovi positivi nel gruppo squadra

Il Venezia ha reso noto tramite un comunicato ufficiale la presenza di nuovi casi positivi all'interno del gruppo squadra.

Brutte notizie in casa Venezia, la squadra dopo le quattro positività riscontrate prima della gara contro l'Empoli, dovrà "combattere" con 10 nuovi positivi. Il totale delle persone in isolamento del gruppo squadra sale a 14, numeri veramente preoccupanti. La partita fra Inter ed il Venezia sarebbe quindi in serio rischio, bisognerà vedere gli sviluppi dei prossimi giorni. Nella nota ufficiale della società della laguna si legge: "Il Venezia FC comunica che oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19. In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario".