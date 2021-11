Fiorentina-Milan – Quante assenze. Ambrosini: ” Vlahovic? : gli direi..”

Il Milan sabato sera affronterà la Fiorentina di Italiano. Partita importantissima per i rossoneri i quali vorranno trovare i tre punti

Redazione Il Milanista

Sabato sera si giocherà Fiorentina-Milan, match valido per la 13esima giornata di Serie A. Si affrontano due ottime squadre. I viola guidati da Vincenzo Italiano, i quali hanno dimostrato di saper esprimere un ottimo gioco. Ed il Milan di Stefano Pioli, potenza del campionato italiano che occupa il vertice della classifica. Il Diavolo dovrà vincere per proseguire il suo cammino verso il titolo. I rossoneri sperano inoltre in un passo falso del Napoli che affronterà al Meazza i nerazzurri di Simone Inzaghi. Pioli ed i suoi ragazzi non potranno fallire, poiché in caso di una loro vittoria e di una sconfitta partenopea, occuperebbero da soli il primo posto in classifica.

In casa viola la situazione è critica. Milenkovic e Martinez Quarta non potranno scendere in campo perché entrambi squalificati. Inoltre a loro si aggiunge anche Nastasic, il quale ha avuto un problema muscolare. Con un Drawgoski ancora non al meglio, che probabilmente recupererà per la sfida di sabato sera. L'unica nota positiva in casa viola è il rientro di Nico Gonzalez, risultato negativo al tampone. In casa Milan, la situazione è differente. Stefano Pioli dovrà fare a meno solamente dell' infortunato Davide Calabria ( che verrà sostituito da uno tra Florenzi e Kalulu).

Intervistato dal Corriere Fiorentino, il commentatore Massimo Ambrosini ha dichiarato: "Vlahovic? Io penso che la società debba mettere da parte i rancori. Cercando in tutti i modi di mettersi al tavolo col ragazzo e col suo agente per trovare un'intesa che li porti a fine stagione nella massima serenità."...." Cosa gli direi? Prenderei Dusan da una parte, gli direi di restare fino a fine stagione, di portarmi in Europa e poi amici come prima..". Inoltre il doppio ex della partita ha continuato l'intervista parlando di mercato.