Serie A, emergenza coronavirus: proposto lo stop per 30 giorni

Emergenza coronavirus, il decreto del Comitato

MILANO – Secondo le proposte del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, che potrebbero integrare il Decreto del 1 marzo e che sarebbero da adottare in tutto il Paese: “Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”.

A tal proposito, Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ha così dichiarato aprendo ad una possibilità di giocare comunque le gare di Serie A a porte chiuse: “Sulle manifestazioni sportive saranno attuate con forza misure di rarefazione sociale. Bisogna valutare se dare uno stop o farle giocare a porte chiuse”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live