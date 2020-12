MILANO – In attesa delle partite di oggi nella giornata di ieri si sono giocate be tre partite: Spezia-Lazio con i capitolini che hanno vinto per 2 gol a 1. Torino-Juventus, con la vittoria dei bianconeri in rimonta contro i granata per 2 a 1. Inter-Bologna 3 a 1. Ecco la classifica in attesa degli impegni di oggi:

