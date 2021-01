Serie A, alle 15 Udinese e Atalanta recuperano la decima giornata. Questa sera la Supercoppa Italiana

MILANO – Va in scena oggi pomeriggio alle 15 il recupero di Udinese-Atalanta, partita valida per la decima giornata di campionato che venne rinviata lo scorso 6 dicembre per impraticabilità del campo. I padroni di casa, reduci da appena tre punti nelle ultime sette gare, non trovano il successo persino dal 12 dicembre e Luca Gotti si gioca la conferma in panchina. La Dea, dal canto suo, è chiamata a riscattare il mezzo passo falso di tre giorni fa contro il Genoa e in caso di vittoria si porterebbe al terzo posto. Di seguito, le probabili formazioni.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. Allenatore: Luca Gotti. A disposizione: Scuffet, Gasparini, De Maio, Nuytinck, Molina, Ouwejan, Mandragora, Makengo, Palumbo, Micin, Deulofeu, Nestorovski.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Sutalo, Palomino, Maehle, Ruggeri, Caldara, Depaoli, Miranchuk, Malinovskyi, Lammers, Muriel.

SUPERCOPPA – Quella fra Udinese e Atalanta non è però l’unica sfida in programma oggi. Questa sera infatti, alle 21, scendono in campo anche Juventus e Napoli, per contendersi la Supercoppa Italiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’ultima partita con un trofeo in palio fra queste squadre risale allo scorso giugno, quando i partenopei vinsero ai calci di rigore la Coppa Italia allo Stadio Olimpico. Ecco le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Rabiot, Fagioli, F. Ranocchia, Morata.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. Allenatore: Gennaro Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Maksimovic, Ghoulam, Rrhamani, Elmas, Politano, Lobotka, Mertens, Llorente, Cioffi.