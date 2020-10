Serie A, Genoa-Torino rinviata: ora è ufficiale

Serie A – Arriva il rinvio della gara tra Genoa e Torino

Dopo giorni di attesa, arriva l’ufficialità da parte della Lega Serie A: rinviata la gara di Marassi tra Genoa e Torino. Al termine della gara contro il Napoli, persa per 6-0, dodici giocatori e tre membri dello staff tecnico erano risultati positivi al Covid, portando così ad un inevitabile rinvio della gara prevista per il terzo turno della Serie A. In attesa di nuovi accertamenti, si disputerà regolarmente la gara tra Juventus e Napoli.