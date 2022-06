Serginho su Maldini: “E’ impossibile pensare a un percorso senza di lui”

Nell'intervista concessa ai taccuini di Tuttosport , l'ex rossonero Serginho ha applaudito così l'impresa del "suo" Milan, appena laureatosi campione d'Italia: "Chiaramente attendevo una crescita di questi ragazzi che nella stagione precedente avevano conquistato il secondo posto, ma sinceramente non mi aspettavo la conquista della Serie A. È stata una piacevole sorpresa". Un traguardo che il brasiliano considera ampiamente meritato: "Si vede che Pioli, insieme a Maldini e Massara, hanno svolto un grandissimo lavoro, scoprendo nuovi talenti e facendo poi rendere al massimo questi ragazzi anche nei momenti di difficoltà. Complimenti a loro per quanto costruito. Puntare sui giovani, e vincere, deve essere stato davvero soddisfacente".

In merito al Milan del futuro e alla possibilità di aprire un nuovo ciclo vincente, l'ex rossonero Serginho ha dichiarato a SkySport: "Dipenderà dalla mentalità dei nuovi proprietari. Leao, Theo e Tomori sono giocatori che tutti vorrebbero. Se il Milan vuole aprire un ciclo non possono pensare di dare via questi giocatori che sono la colonna della squadra rossonera"