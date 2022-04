Serena: “Scudetto? Fino a domenica avrei detto Milan, ora dico Inter”

L'ex attaccante Aldo Serena ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Sentite le sue parole sulla lotta Scudetto

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex giocatore di Milan, Inter e Juventus Aldo Serena che sulla lotta Scudetto ha detto: “Poco tempo fa avrei dato per favorito il Milan, lo vedevo agevolato dal calendario. Ora invece dico Inter, che si è ritrovata. In più i nerazzurri sono padroni del proprio destino. Ma è anche vero che non è più ammesso alcun passo falso, chi sbaglia rinuncia. Come il Napoli: la sconfitta contro la Fiorentina pesa. Però in Coppa Italia può succedere di tutto, il pronostico sul ribaltarsi. Lì non esistono favoriti”. Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato l'ex giocatore di Milan, Inter e Juventus Aldo Serena sulla lotta Scudetto.