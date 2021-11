Milan-Sassuolo, Serafini: “Maignan pronto per tornare in campo”

Ai microfoni di Milantv ha parlato Luca Serafini. Ecco le sue dichiarazioni sul ritorno in campo di Maignan.

Luca Serafini è intervenuto ai microfoni di MilanTv e ha parlato di Maignan. Queste le sue parole: "Per una volta qualcuno può spendere anche qualche parola sullo staff che ha seguito il recupero di Maignan. Il giocatore poi ha avuto coraggio, ha spirito e si è sentito pronto per tornare in campo".