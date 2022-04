Serafini: “Per il Milan involuzione preoccupante, per vincere ci vuole altro”

Il noto giornalista Luca Serafini ha parlato nel post partita di Torino-Milan. Sentite le sue parole a Milan tv

In esclusiva a Milan tv ha parlato il noto giornalista Luca Serafini che nel post partita di Torino vs Milan ha detto: "Nelle ultime 5 partite 3 goal segnati 5 subiti. Rimane primo in classifica e qua si ferma la metà piena del bicchiere. Involuzione preoccupante da parte di qualche singolo. C'è un vuoto tra Giroud e il resto della squadra con una linea di trequarti impalpabile: non ho visto una giocata come si deve di Saelemaekers e Diaz; l'impegno ce lo mettono tutti, ma per vincere queste partite è troppo poco e il risultato è stato salvato da Maignan. È il momento di cercare una soluzione. Senza l'apporto in questa ultima fase di giocatori come Ibrahimovic e Rebic questa squadra fa fatica. Calabria migliore in campo. Per vincere queste partite ci vuole altro". Queste le parole in esclusiva a Milan tv dove ha parlato il noto giornalista Luca Serafini.