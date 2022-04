Serafini: “Manca sempre un centesimo per fare l’euro”

Il noto giornalista Luca Serafini ha parato del pareggio rossonero in Milan-Bologna, patita valida per la 31^ giornata di Serie A

Redazione Il Milanista

Il noto giornalista Luca Serafini ha analizzato la partita ai microfoni di 'Milan TV'. Queste le dichiarazioni. "Non c’è stato lo spiraglio giusto, l’idea giusta. È stata una squadra troppo frenetica. Ci voleva più freddezza e pazienza, mi è sembrata una squadra smaniosa. Nel secondo tempo il Milan ha stazionato 53 minuti nella metà campo del Bologna senza trovare il guizzo, con Skorupski che ha fatto due interventi importanti. Il Milan in attacco sta facendo un po’ fatica, ma ci sono delle serate in cui ti serve un po’ di fortuna che quest’anno manca… Non c’è stato verso, per fare l’ultimo step manca sempre un centesimo per fare l'euro".

Su Tomori: "E' stata un'altra eccellente intuizione della società, di Maldini e Massara, con Moncada e tutti quelli che partecipano alla selezione dei giocatori del Milan". Il Chelsea? Era ai margini, per fortuna Tuchel è arrivato dopo, altrimenti non lo avrebbe mai fatto partire", ha continuato, concludendo così il discorso: "Che parli italiano non è un dettaglio, ti fa calare meglio nella nuova realtà. Ha indossato questa maglia per non lasciarla più".

Sulla gara fra Milan e Bologna è intervenuto anche il centrocampista rossoblù, Michel Aebischer, il quale ha dichiarato. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma ci sono state occasioni da entrambe le parti, abbiamo fatto una bella prestazione e avremmo anche potuto vincere. Portiamo a casa un punto importante e siamo molto contenti. Viviamo ogni gara come una finale, vogliamo lottare per fare più punti possibili, non sempre è facile ma siamo un buon gruppo".