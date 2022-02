Serafini: “Finalmente Pioli avrà tutti a disposizione a parte Kjaer”

Il noto giornalista Luca Serafini ha parlato del mercato del Milan ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il noto giornalista Luca Serafini che sul mercato del Milan ha detto: "In questi giorni i tifosi rossoneri sono inferociti per i mercati di gennaio di Juventus e Inter. Oltre a questo, un peso importante sull'umore dei milanisti lo ha anche il punto raccolto tra Spezia e Juventus. Se il Diavolo avesse avuto i tre punti contro lo Spezia e quindi fosse solo un punto dietro all'Inter alla vigilia del derby, l'umore sarebbe diverso. Se il Milan avesse preso Caicedo e Gosens, i tifosi milanisti sarebbero comunque arrabbiati perchè il club avrebbe preso una riserva del Genoa e uno infortunato da mesi. Nel 2021, il Milan è stato uno dei club che ha speso di più in Europa. Dal prossimo week end, a parte Kjaer, Pioli avrà finalmente tutti a disposizione, vedremo dove arriverà il Milan". Queste le parole del noto giornalista Luca Serafini sul mercato del Milan in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.