Milan, parla Semplici: “Serie A? Punto su Leao e De Ketelaere!”

Sul Milan Campione d’Italia : "Queste prime giornate hanno detto che ci sarà una bella lotta per i primi posti. Abbiamo sicuramente un accenno di chi lotterà per la salvezza e credo che le partite iniziali hanno già delineato i primi evidenti valori. Il Milan ha proseguito un lavoro già consolidato dagli anni passati, nel percorso di crescita e nel turnover il pareggio con i neroverdi può starci. Penso che ci divertiremo quest'anno, ma la forbice tra le prime sette e le altre sia cresciuta notevolmente rispetto agli anni passati”.

Su quale giocatore bisogna puntare: “In Serie A sono arrivati giocatori importanti, punterei su De Ketelaere, Kvaratskhelia e la conferma di Leao. Come allenatore tra i top punto su Allegri, tra gli emergenti invece scelgo Alvini della Cremonese. La Viola si è posizionata bene confermando il valore della rosa e soprattutto il suo allenatore. Non sarà facile consolidarsi, ma si è creato un bell’entusiasmo per creare qualcosa di positivo”.