Seedorf a sorpresa annuncia: “Mi sono convertito all’Islam”

L'ex giocatore del Milan Clarence Seedorf ha annunciato di essersi convertito all'Islam. Sentite le sue parole

"Un ringraziamento speciale a tutti per i bei messaggi che mi avete mandato per celebrare il mio ingresso nella famiglia musulmana. Sono molto felice e lieto di unirmi a tutti i fratelli e sorelle del mondo, in particolare alla mia adorabile Sophia che mi ha insegnato in modo più approfondito il significato dell’Islam. Continuerò a usare il mio nome, datomi dai miei genitori, Clarence Seedorf! Mando tutto il mio amore a tutti”. Queste le parole del grande ex calciatore rossonero Clarence Seedorf . Seedorf che con un messaggio a sorpresa tramite il proprio profilo ufficiale di Instagram ha annunciato di essersi convertito all'Islam.

In esclusiva a Tutto Mercato Web Radio ha parlato un doppio ex della sfida di domani sera in programma allo stadio Armando Maradona di Napoli. Si tratta di Beppe Incocciati che parlando del big match di domani sera dice: "Il Napoli, giocando in casa e conoscendo l'entusiasmo del pubblico, la spinta ci sarà. Ci vorrà una grande prestazione comunque, perché serve soprattutto quello. Il Milan non è brillante però non mi fiderei più di tanto. E' abituata a risollevarsi, sa cosa vuole ed ha elementi che possono determinare la partita. E' una sfida avvincente, tutta da vedere. In base a quello che accadrà al Maradona, l'Inter può essere agevolata". Queste le parole in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio dove ha parlato un doppio ex della sfida di domani sera in programma allo stadio Armando Maradona di Napoli come Beppe Incocciati.