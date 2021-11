Milan, Seedorf: “Grandissima vittoria. Queste le notti da Milan” E sui tifosi…

Ieri sera c’era anche Seedorf a sostenere il Milan a Madrid. Ha festeggiato la vittoria dei rossoneri con un post su Instagram.

La notte di ieri sera non verrà facilmente dimenticata dai tifosi rossoneri. Il Milan ha l’opportunità di tornare a giocare gli ottavi di Champions League dopo molti anni. Se fino a ieri le speranze di passare la fase a gironi erano davvero ridotte, ora c’è l’opportunità di avere la meglio. Sconfiggendo gli spagnoli, i rossoneri sono arrivati al terzo posto in classifica, superando proprio gli uomini di Diego Simeone. L’ultima gara sarà decisiva per ben tre squadre. Chi passerà il turno insieme al Liverpool, testa di serie? È ancora tutto da decidere. Gli uomini di Stefano Pioli infatti sono a 1 solo punto dal Porto e sono in vantaggio sull’AtleticoMadrid per la differenza reti (-2). Proprio questa differenza potrebbe essere decisiva nella classifica generale.