Se salta Chiesa, il Milan ha già individuato l’alternativa

MILANO – Dopo aver messo a segno il colpo Tonali, il Milan ci ha preso gusto e vorrebbe portare all’ombra del Duomo anche Federico Chiesa. Non è un’operazione facile visto quanto chiede Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina, per lasciare partire il suo gioiello. Secondo quanto riportato da “TuttoSport” Maldini starebbe vagliando anche delle alternative all’attaccante viola: Keita Baldé, del Monaco. L’ex giocatore di Lazio e Inter sarebbe alla ricerca di una nuova avventura. Ma attenzione perché, in queste ore, è spuntata anche un’altra clamorosa sorpresa sul mercato. Cessione sempre più vicina: Maldini ha già scelto il sostituto! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA