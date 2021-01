Se parte Bennacer, Maldini punta il gioiello giallorosso

MILANO – Bennacer è uno dei giocatori più importanti del Milan. Un giocatore fondamentale nel 4-2-3-1 di Pioli. Eppure nessuno avrebbe scommesso qualcosa su di lui. Il marocchino, arrivato dall’Empoli per 16 milioni, sembrava l’ennesima scommessa dei rossoneri. Con i toscani aveva fatto vedere le sue potenzialità senza entrare però troppo nelle azioni gol: 2 assist in 37 presenze. Eppure nonostante lo scarso minutaggio, il classe ’97 era già un perno della sua Nazionale, con la quale vinse la Coppa d’Africa.

Zvonimir Boban era convinto delle potenzialità di Bennacer, con l’idea di farne il nuovo playmaker del Milan. Mai scelta fu più vincente. Ma le buone prestazioni dell’algerino hanno attirato su di lui molti club. Maldini e Massara in estate hanno rifiutato le offerte di PSG e Real Madrid. Ma in estate i due club potrebbero farsi nuovamente avanti. Una cessione (probabile) in nome del bilancio che lascerebbe il Milan senza il suo regista. In rosa c’è già il sostituto: Sandro Tonali, ma Maldini e Massara dovrebbero poi regalare a Pioli un vice playmaker.



Gli uomini mercato rossonero hanno già individuato il probabile sostituto dell’algerino. Si tratta di Gonzalo Villar della Roma. Lo spagnolo, sbarcato nella capitale lo scorso gennaio, ha dimostrato a suon prestazioni il suo valore conquistando un posto da titolare nella rosa di Paulo Fonseca accanto a Jordan Veretout (ex obiettivo del Milan), scalzando Diawara. Un cambio che ha permesso al tecnico portoghese di avanzare Pellegrini alle spalle di Dzeko.

La Roma chiedere per cedere il suo gioiello ex Elche almeno 20 milioni di euro. Ma la nuova filosofia del club giallorosso, ovvero di puntare sui giovani di prospettiva, potrebbe complicare i piani dei rossoneri. L’unica certezza, al momento, è che Villar non si muoverà a gennaio: Fonseca punta su di lui per raggiungere gli obiettivi stagionali. In estate però le tutto può cambiare e il Milan sarebbe in prima fila per assicurarsi lo spagnolo.

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<