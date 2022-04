Il rossonero Sinner: “Scudetto? Speriamo di vincere, Ibra il mio preferito”

Il tennista di fede rossonera ha detto la sua ai microfoni de La Stampa sulla cavalcata finale per lo scudetto.

"Scudetto? Speriamo, non è semplice però. Guardo tutte le partite in tv ma quando posso vado allo stadio. Ho visitato Milanello e ho conosciuto tutti i giocatori, è stato bello. Il mio preferito? Ovviamente Ibra, ma non solo. Mi piace molto anche Sandro Tonali. Lo conosco è giovane ed un bravo ragazzo. Proprio come Florenzi".