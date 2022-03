Sconcerti: “Il Milan sta giocando con tre mediani, se l’avesse fatto prima…”

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato della lotta Scudetto in esclusiva a Tutto Mercato Web. Le sue parole

"La rosa dell'Inter non è un punto di forza. L'Inter ha dei ricambi importanti ma non dove veramente servono, a centrocampo e in difesa. Non mi sembra avere dei sostituti che possano far dimenticare i titolari. Il pragmatismo di Allegri servirà in un altro momento, perché pur vincendo rimane distante dalla prima, ma Allegri è stato comunque molto bravo perché da una squadra allo sbando è riuscito ad uscire fuori da questa situazione avendo finalmente una squadra. Il Milan sta giocando con tre centrocampisti titolari continuativamente, cosa che se avesse avuto prima avrebbe fruttato più punti. Sostituire Diaz con Kessiè dà maggiore solidità ed è una mossa che può pesare molto. Adesso le squadre raramente giocheranno benissimo, questo è il periodo della gestione delle partite. E poi c'è da dire che tutte lì davanti sono imperfette, per questo rimane un campionato equilibrato".