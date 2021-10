Sconcerti: “Milan, sei un miracolo. Ora anche l’Inter è lontana”

Le parole, sulle colonne del Corriere della Sera, del giornalista Mario Sconcerti, a proposito di Milan e della grande rimonta sul Verona.

La ricostruzione è cominciata spostando Calabria in mezzo e giocando a uomo in difesa con Tomori su Caprari, che, detto tra noi, è da tempo uno dei migliori fantasisti italiani. Poi ha sostituito Rebic (infortunato) con Leao che non aveva avuto mai motivo di lasciare campo a Maldini. Quindi ha dato corsa con Krunic e Castillejo. Giroud non ha visto palla fino al minuto 58, ma questo non ha importanza dal momento che in quel minuto ha segnato. Il Milan ridisegnato, corretto nel suo disordine, ha messo in campo una voglia di vincere poche altre volte vista a San Siro. La squadra ha dato tutto perché crede in questa stagione, Pioli le ha dato la differenza che stavolta non riusciva ad avere. È un risultato eccellente perché mette l’Inter lontana e scoraggia i nuovi ingressi".