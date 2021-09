Sconcerti: “Milan poco brillante: mancano i gol facili. Come lo scorso anno”

Ecco l'analisi di Mario Sconcerti per Il Corriere della Sera sul Milan dopo la vittoria per 2 a 0 sul Venezia

Il Milan ieri sera si è imposto sul Venezia per 2 a 0. Una vittoria sofferta contro i lagunari di Paolo Zanetti che ai microfoni di DAZN ieri sera ha sottolineato come i suoi ragazzi abbiano creato più di un problema alla formazione di Stefano Pioli: Non ho molto da recriminare, la mia squadra oggi ha buttato il cuore oltre l’ostacolo. Quando si fanno partite difensive si rischia di prendere gol, quando hanno inserito certi valori siamo andati in difficoltà. Ho visto varie partite loro, stasera li abbiamo messi in difficoltà rispetto ad altre partite a senso unico. Gli abbiamo reso la vita difficile. È stato il massimo che potevamo fare, in alcune situazioni potevamo essere più cinici”.

Oggi il noto giornalista Mario Sconcerti ha analizzato, per Il Corriere della Sera, le partite della Serie A. Ecco l'editoriale dell'ex direttore del Secolo XIX che non ha apprezzato la prestazione dei rossoneri: “Il Milan non è stato brillante, troppo turnover e un Venezia organizzato. C’è stata a tratti la stessa difficoltà della stagione scorsa, l’assenza dei gol facili, con in più una piccola presunzione quasi nuova, un’aggiunta di sicurezza che nel calcio è spesso conseguenza della crescita, ma non aiuta mai. Tanti bravini nel Milan, nessuno bravo davvero. Ma in queste giornate di transito, di primi infortuni e nuove stanchezze, vincere deve sempre bastare. Verrà l’autunno e si correrà di meno, la qualità dei singoli farà da sola differenza. Però un pensiero lo dà questo momento del Milan, così coperto dalla corsa del Liverpool e per un tempo così in balia della peggior Juve degli ultimi sessant’anni. E ieri per un’ora in equilibrio su un piccolo filo. Meglio forse l’arroganza pratica dell’Inter che a me sembra più adatta al campionato anche del calcio pieno di armonie del Napoli”.