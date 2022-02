Sconcerti: “Domani ci saranno novità tecniche molto importanti”

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Calciomoercato.com in vista del derby in programma domani sera

Mario Sconcerti ha parlato in esclusiva a Calciomercato.com e sul derby della madonnina in programma domani ha detto: "Nel Derby di domani ci sarà una novità tecnica molto importante. Se le formazioni saranno confermate, nel Milan giocheranno per la prima volta insieme Tonali, Bennacer e Kessie. E’ accaduto finora solo una volta a Empoli alla diciannovesima giornata, prima che Kessié partisse per la Coppa d’Africa".

Ancora Mario Sconcerti su Franck Kessie

"E’ pensabile che Kessié attacchi l’area quando avrà la palla il Milan, e andrà su Brozovic quando l’Inter ricomincerà l’azione. Sarà il primo ad attaccare la costruzione del gioco dal basso dell’Inter. In sostanza non avrà marcatura diretta, uno spazio esatto come tutti gli altri. Questo ruolo vicino all’area degli avversari è naturalmente nuovo anche per Kessié, può dare anche risultati diversi dai trionfi di Empoli e favorire l’Inter. Ma è la vera diversità di questo Derby. Per questo si candida a diventare decisivo". Queste le parole del noto giornalista Mario Sconcerti in vista del derby di domani ai microfoni di Calciomercato.com.

Anche Vincenzo Nibali ha parlato del Milan in vista del derby

"Se credo ancora nello scudetto? Certo che si. Chi fa sport, deve crederci sempre: fino in fondo. Io ho vinto il Giro 2016 che ormai era perso. Tutto sembrava ormai deciso, avevo quasi 5 minuti dall'olandese Kruijswijk che lungo la discesa del Colle dell'Agnello, finì fuori strada. In due giorni sono riuscito con la mia Astana e il mai dimenticato Michele Scarponi, che si sacrificò per me, a vincere una corsa ormai persa. Se dovesse vincere l'Inter il derby? Per noi si farà più difficile, ma è chiaro che si deve proseguire a testa bassa, come facciamo noi corridori. Mai darsi per vinti fin quando non si è tagliato il traguardo". Queste le parole del grande ciclista e grande tifoso rossonero Vincenzo Nibali al Giornale.