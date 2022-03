Sconcerti: “Mancini deve parlare apertamente di tutte le falle del nostro sistema”

Il noto giornalista Mario Sconcerti è tornato a parlare dell'Italia e del futuro prossimo degli Azzurri senza Mondiale

Redazione Il Milanista

In esclusiva al Corriere della Sera ha parlato il noto giornalista Mario Sconcerti che sull'Italia ha detto: “La domanda non è se Mancini debba dare o meno le dimissioni. La domanda è se il calcio avrà un programma da affidargli. In questo stallo Mancini rappresenta un vantaggio perché ha idee e una storia internazionale alle spalle. Ma non è lui che manca, mancano la comprensione dei problemi e mancano le soluzioni. C’è adesso sulla Nazionale la stessa confusione che c’è tra le società, gruppi di interesse che vogliono continuamente l’opposto dell’altro. Mancini ha oggi il dovere di parlarci di tutto il nostro calcio, il suo interesse è l’interesse di tutti. È il nostro inviato all’interno di un’estinzione”. Queste le parole di Mario Sconcerti in esclusiva al Corriere della Sera.

Anche l'ex arbitro Paolo Casarin ha parlato del fallimento Mondiale

In esclusiva a Radio Rai nella trasmissione Radio Anch'io Sport, ha parlato l'ex arbitro Paolo Casarin che sul fallimento Mondiale dell'Italia ha detto: "La Nazionale ha fatto male negli ultimi 10 anni ma anche i club non hanno fatto niente. Siamo un un periodo intermedio dopo tanti successi. C'è da lavorare e rivedere tante cose. Un tempo si cercavano giovani italiani, ora le nostre squadre sono tutte composte da stranieri, o quasi. Qualcosa deve essere cambiato". Queste le parole in esclusiva a Radio Rai nella trasmissione Radio Anch'io Sport, dove ha parlato l'ex arbitro Paolo Casarin sul fallimento Mondiale dell'Italia.

L'Italia deve ripartire

L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo fa il punto sull'Italia dopo il fallimento Mondiale. “Accademie per i giovani: così l’Italia vuole ripartire”. Questo il titolo del quotidiano del QS (Quotidiano Sportivo) a riguardo. Non si sa ancora se Roberto Mancini resterà come commissario tecnico ma la strada sembra già essere stata tracciata. Un'accademia per i giovani è la nuova idea.