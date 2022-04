Sconcerti: “Per lo scudetto le squadre devono giocare in contemporanea”

Il giornalista chiede più equilibrio alla Serie A per gli orari di gioco, il Milan per due volte di fila dopo Napoli e nerazzurri.

Redazione Il Milanista

Mario Sconcerti si è espresso in merito alla lotta scudetto. Il giornalista chiede che le tre squadre in lotta per il titolo giochino in contemporanea. Dopo la sosta per le nazionali sono già due giornate che almeno due delle tre squadre in corsa per il primo posto scendono in campo in orari diversi. Secondo il noto giornalista mancano le basi dell'equilibrio per la volata finale. E cita il Milan come precedente per corroborare la sua idea.

Queste le sue parole del pubblicate nell'edizione di oggi su un fondo del CorriereDellaSera:

"Parliamo tutti di campionato equilibrato, ma non si vedono mai rispettate le condizioni base dell’equilibrio: che tutte le squadre coinvolte giochino allo stesso orario. Non è un fattore decisivo, ma è un fattore. Il Milan per la seconda volta dovrà giocare sotto l’obbligo di vincere, cioè un giudizio preventivo a posteriori, una contraddizione in termini. Non si perdono forse campionati per questo, ma il dovere è dare a tutti le stesse regole e le stesse possibilità, di orario, di meteo, di coscienza del risultato. Quando si parla di Orsato e la sua non espulsione di Pjanic, si parla di una partita differita che ebbe importanza perché anticipava quella del Napoli. Tutte e tre le squadre devono giocare allo stesso orario".

Il Milan già nella scorsa giornata di campionato era scesa in campo nella partita del lunedì contro il Bologna, il giorno dopo il Napoli e i nerazzurri. Della stessa idea di Sconcerti è anche Stefano Pioli. L'allenatore rossonero nella conferenza stampa di ieri pomeriggio ha dichiarato che sarebbe giusto che tutte le squadre scendano in campo contemporaneamente. Chissà se la Serie A prenderà una decisione in tal senso. Il problema maggiore è rappresentato dai diritti tv che non permettono di arrivare ad una soluzione del genere. Ma i rossoneri se vogliono lo scudetto devono tirare avanti per la loro strada, anche se per la seconda volta consecutiva hanno l'obbligo di vincere.