Milan, Sconcerti: “Dominio rossonero. Messias il colpo giusto”

Il giornalista Mario Sconcerti analizza la prestazione del Milan sul Corriere dello Sport. Ecco le sue parole.

Redazione Il Milanista

La vittoria di ieri sera del Milan sull’AtleticoMadrid ha dato nuove speranze al club rossonero. Ora la qualificazione agli ottavi non sembra un’utopia. Infatti la classifica del gruppo B vede al primo posto il Liverpool con 15 punti e ormai qualificato. Segue al secondo posto il Porto con 5 punti. Il Milan balza al terzo posto con 4 punti, a pari merito con l’Atletico. I diavoli hanno però dalla loro parte la differenza reti (a -2), che potrebbe risultare decisiva nella classifica finale. Il club rossonero ha finalmente ottenuto una vittoria in Europa e ha mostrato le qualità già note in Italia.

Il Milan sogna e con lui anche tutti i tifosi. Il sito ufficiale dei rossoneri è stato preso d’assalto nella notteed è andato in tilt. La volontà di tutti è di essere presenti nell’ultima sfida contro il Liverpool (in programma il 7 dicembre). Oggi sui quotidiani si parla solo dell’impresa dei diavoli –che non vincevano in Champions League dal 2013. Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato della prestazione di ieri sera del Milan. Ecco le sue parole sul Corriere della Sera: "Il risultato si è composto lentamente nel secondo tempo anche grazie a quattro cambi insieme. Pioli ha cercato fantasia ed ha aggiunto soprattutto Messias. È stato il colpo giusto”.

Il giornalista ha continuato la sua analisi: “ Ha dominato a lungo il Milan tirando poco in porta, ma contro un avversario che non ha tirato mai. C’è stata spesso confusione, poi con la fatica, con i cambi, è venuta fuori la linearità del Milan, direi anche la sua qualità. È un risultato che allarga il Milan e porta in squadra giocatori ancora quasi mai visti, a conferma di una costruzione studiata a lungo pezzo su pezzo. Difficile capire come andrà a finire, ma almeno si potrà dire che il Milan per una volta ha giocato a calcio come sa anche in Europa".