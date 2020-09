Sconcerti: “Chiesa? La Fiorentina non può venderlo l’ultimo giorno di mercato”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha commentato la delicata situazione fra la Fiorentina e Federico Chiesa, con il rinnovo che difficilmente verrà firmato: “Credo che sia stata pagata l’assenza del presidente Commisso dall’Italia, perché lui è uno di quelli che certi casi li sa risolvere. Un giocatore come Chiesa non puoi venderlo l’ultimo giorno di mercato, altrimenti rischi di non riuscire neppure a sostituirlo: è un problema da risolvere nel giro di massimo dieci giorni, ma sono già troppi”. Ma attenzione perché, in queste ore, è spuntata anche un’altra clamorosa sorpresa sul mercato. Cessione sempre più vicina: Maldini ha già scelto il sostituto! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA