Sconcerti: “L’abbraccio tra Pioli e Maldini un’immagine rappresentativa”

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Tutto Mercato Web in merito alla lotta Scudetto: le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva a Tutto Mercato Web Radio ha parlato il noto giornalista Mario Sconcerti che sul Milan ha detto: "La copertina la dedico al Milan, ho visto per un'ora una squadra forte. L'Inter è più completa, ma è già da due campionati che lo è. Ma c'è dell'eroismo vero in un Milan che non ha le stesse possibilità delle avversarie, ma che riesce sempre a stargli addosso. Non conta la personalità conta il sentimento dello stare insieme. Il Milan è una squadra da vecchio calcio: quell'abbraccio tra Pioli e Maldini è una immagine bellissima. Mi piace sempre scorgere un'emozione dove mi sembra di scorgerla". Queste le parole in esclusiva a Tutto Mercato Web Radio dove ha parlato il noto giornalista Mario Sconcerti.

Anche l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato dell'abbraccio

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato a Tutto Mercato Web Radio e come Mario Sconcerti si è soffermato su un particolare: "L’abbraccio tra Pioli e Maldini mi è piaciuto molto proprio a livello di qualità morale. Se non avessero vinto ieri contro la Lazio, la corsa scudetto sarebbe diventata complicata per i rossoneri". Queste le parole dell'ex calciatore Alessio Tacchinardi che ha parlato a Tutto Mercato Web Radio dell'abbraccio tra Pioli e Maldini.

Anche Cassano ha detto la sua sul Milan

Cassano ha parlato alla Bobo tv e ha detto: "Se il Milan dovesse vincere lo scudetto non sarebbe un miracolo come quello del Leicester ma quasi. I rossoneri partivano all'inizio dell'anno al quarto o quinto posto nella griglia di partenza ma sono ancora primi in classifica. Maldini oggi ha detto una cosa vera, il Milan negli ultimi 20 anni ha vinto solo due scudetti. Ripeto, non sarebbe ai livelli del Leicester fa farebbe qualcosa di unico. Guardano i nomi del Milan, tra titolari e riserve, non vediamo una squadra da scudetto. Quello che sta facendo Pioli è un qualcosa di speciale. Sono contento che lo scudetto se lo giochino le due squadre che se lo meritano di più".