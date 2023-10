Scommesse, la Gazzetta dello Sport rivela: “Tonali avvilito e in lacrime”

Le reazioni di Zaniolo e Tonali

Secondo quanto riferito dalla Rosea, Zaniolo è già tornato in Inghilterra dopo aver ammesso di aver scommesso su siti illegali. L’ex giallorosso ha dichiarato di non sapere che fossero illegali e ha sottolineato di aver giocato solo a blackjack e poker. Dall’altra parte invece Tonali è rimasto a Milano, circondato dalla fidanzata, dai familiari e dagli amici. Secondo quanto riferito dal quotidiano l’ex giocatore del Milan si è lasciato andare alle lacrime. Tonali attende in silenzio di essere interrogato dalla Procura e domani tornerà in Inghilterra.