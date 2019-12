Scimmie contro il razzismo: disaccordo del Milan all’iniziativa della Serie A

Milan in disaccordo con la Serie A

MILANO – L'AC Milan si schiera, assieme alla AS Roma, in disaccordo con l'iniziativa della Serie A di combattere il razzismo attraverso i ritratti di alcune scimmie, opera dell'artista Simone Fugazzotto, commissionata per sensibilizzare sulla discriminazione negli stadi, con i tre quadri avrebbero come obiettivo quello di diffondere valori come l'integrazione, la fratellanza e la multiculturalità e saranno esposti permanentemente nella sala assemblea della Lega di Serie A. Ecco il tweet del Milan: "L'arte può essere forte, ma siamo in totale disaccordo nell'utilizzare l'immagine delle scimmie come icona per la lotta al razzismo e siamo sorpresi dalla totale carenza di condivisione".