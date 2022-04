Scaroni: “Pioli a lungo con noi. Stadio? Mi aspettavo tempi più rapidi”

Ecco le parole del Presidente del Milan Paolo Scaroni ai microfoni di Radio 24

SULL'EVOLUZIONE DEL MERCATO - "Il calcio è cambiato, perché la sostenibilità economica è una necessità per tutti. Se un giocatore fa richieste insostenibili, siamo disposti anche a perderlo a zero".

SUL PROGETTO STADIO INSIEME AI CUGINI DELL'INTER - "Milan e Inter hanno la stessa visione perché hanno le stesse ambizioni, in primis avere un ruolo di primo piano nel calcio europeo. Lo stadio è un ingrediente fondamentale, se non il più importante, per avere successo. E' incredibile che una città come Milano non abbiamo uno stadio all'avanguardia come succede nelle altre città europee. Capisco i nostalgici, ma Milano deve essere una città all'avanguardia".