Scaroni: “Zlatan ha incontrato Cardinale. Non abbiamo chiuso a San Siro”

"Non abbiamo ancora chiuso definitivamente la porta a San Siro. La pre-dichiarazione della Sovrintendenza sul vincolo relativo al secondo anello mi fa pensare che molti studiosi vengano a studiarlo in uno stadio vuoto .... Questa pre-sentenza ha messo in difficoltà sia il Sindaco di Milano, sia noi. Siccome lo stadio è del Comune di Milano, la palla è in mano al Sindaco che dovrebbe provare a ribaltare questa decisione sul vincolo. Noi e l’Inter siamo partiti con l’idea di costruire un nuovo stadio, la ristrutturazione era impossibile. Sul nuovo impianto ci hanno tarpato le ali in tutti i modi e allora siamo ricaduti sullo schema delle grandi europee, ovvero ognuno ha il suo stadio".